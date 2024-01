Basket Divisione regionale 2 La Pontremolese paga una falsa partenza Passa l’About Genova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Polisportiva53 About61 POLISPORTIVA: Ulivi 10, Sordi 19, Romiti 15, Montano, Carlotti Gabriele, Fenucci 6, Reggiani Matteo 2, Longinotti, Coduri, Mazzetti 1, Reggiani Marco, Bardini. All. Novelli. ABOUT: Patris, Pampuro, Aragoni, D’Erba, Massirio, Fontani, Grosso, Millio Spinetti, Amoretti. All. Grosso. Arbitri: Moscatelli di Pontremoli e Razzetti di Cogorno. Parziali: 10-18; 26-39; 42-47. PONTREMOLI – Ancora una sconfitta per il quintetto della Polisportivaimpegnati nell’ultima gara del girone di andata del campionato di2. Al PalaBorzacca sono i genovesi dela portarsi a casa la posta in palio con il punteggio di 61-53.sempre ad ...