Basket | a 39 anni Marc Gasol annuncia il ritiro

Altra grande domenica di grande Basket in Serie A1 femminile , con quattro partite completate da pochi minuti per la quindicesima giornata di regular ... (oasport)

Tre giorni dopo aver conquistato il primo titolo Slam della carriera, battendo in rimonta il russo Daniil Medvedev 6-3 al quinto nella finale degli Australian Open 2024, Jannik Sinner ha parlato oggi ...Se qualcuno all’ombra delle Mole sognava un possibile ritorno di Andrea Belotti a Torino dovrà svegliarsi per rimettere il sogno nel cassetto del comodino e tornare subito alla realtà. Non è certo un ...La fuga di David Logan, giocatore di basket in quota alla Givova Scafati, dura ormai da 48 ore: il cestista ha raggiunto gli Stati Uniti senza avvisare il club. Il mistero si infittisce ...