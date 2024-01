Barletta | rubano una Porsche in pochi secondi in mezzo al traffico | l’incredulità degli automobilisti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un furto di auto a, in Puglia, ha causato la rabbia del sindaco della città, Cosimo Cannito, che ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram con una didascalia eloquente: “Basta, smettetela di saccheggiaree ini. Un ringraziamento alla polizia per il rinvenimento dell’auto e per gli altri due furti sventati”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

