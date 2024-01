Barche elettriche sbloccabili via App | tre al via in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nasce un nuovo modello che unisce green e blue economy:, che si guidano con o senza patente,via App, le prime in. E' frutto di una partnership tra due start up della blue economy: Navia, cantiere navale sorto a Roma che sta progettandosempre più green tech e con pannelli solari integrati, ed E-ssence per il noleggio via app di imbarcazioni a motore solamente elettrico, con una innovativa formula di share mobility su acqua. Il progetto sarà presentato il 6 marzo allo start up day di Bologna. Lo rende noto un comunicato in cui si rileva che "il business attorno al noleggio dista vivendo un boom. Invale 60 milioni di euro, ed è attesa una forte crescita nel 2024" (Fonte: report Mordor ...