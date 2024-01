Barbie | Margot Robbie commenta la mancata nomination agli Oscar 2024 | Non posso sentirmi triste

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La protagonista di, hato ladichiarando che è felice per quelle ottenute e per l'impatto culturale del film.hato lacome Miglior Attrice Protagonista, sottolineando che non è dispiaciuta. L'attrice, durante un panel organizzato dal sindacato degli attori, è infatti intervenuta per parlare delle critiche contro l'Academy per le scelte compiute. La reazione della starndo la...

