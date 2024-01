Banca Ifis | come puntare sulla mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)sempre più diffusa in Italia: gli ultimi dati registrano un netto aumento, nel mondo automobilistico, sia di modelli ibridi, su del 4,4%, sia di veicoli elettrici puri, in crescita del 48,8%. Il trend positivo riguarda anche l'e-bike che, con un aumento del 25% rispetto al 2020, guida l'incremento della produzione di biciclette nel nostro Paese. L'Italia, in effetti, con un aumento di più del 7% annuo, è il primo produttore europeo di biciclette nonché Paese leader nella smart mobility. Il risultato? Un risparmio futuro di oltre 2 milioni di tonnellate di inquinamento. Lo si legge in “Ecosistema della Bicicletta”, lo studio realizzato dacon l'obiettivo di fotografare l'andamento e le prospettive di uno dei settori protagonisti della transizione. Quello ...