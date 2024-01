Azionario USA | lo slancio è destinato a continuare?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Quando si riflette sulle prospettive di mercato per il 2024 e oltre, uno degli interrogativi principali resta l’statunitense, non solo per via del suo peso elevato sui mercati globali (circa il 60% di un ETF ponderato per la capitalizzazione di mercato), ma anche per la sua performance storica. Parte da qui l’analisi a cura di Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm checonfrontando i rendimenti relativi per gli ETF di Stati Uniti, Europa, Regno Unito e Mercati Emergenti sottolinea come “la sovraperformance dei primi è evidente e per i portafogli a rischio più elevato la scelta dell’esposizione azionaria Usa ha rappresentato uno dei principali driver di performance”. Azionariato USA, proseguirà lo? Sarebbero molte – spiega – le prospettive da cui analizzare l’andamento dell’Usa, tra cui ad ...