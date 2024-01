Avellino | Furto di auto | arrestati due giovani e denunciato un minore

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)di: i Carabinieri arrestano in flagranza duee denunciano unnne I Carabinieri della Compagnia dihanno tratto in arresto un 24enne e un 26enne ein stato di libertà un 17enne (tutti provenienti dalla provincia di Napoli e già noti alle Forze dell’Ordine) ritenuti responsabili di “aggravato”. È accaduto questa notte nel capoluogo irpino: la pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando ha notato duevetture i cui conducenti, alla vista della Gazzella, hanno rallentato la corsa e messo in atto un’improvvisa manovra che ha insospettito i militari i quali hanno deciso di procedere al controllo. A questo punto, i ...

Ladri d’auto catturati ad Avellino subito dopo un furto. I carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 24enne e un 26enne e denunciato in stato di libertà un 17enne, tutti ...FOTO Tenta il furto di un’auto ad Atripalda e si dà alla fuga ...è la dottoressa Anna Mutascio Posts Tagged ‘campagna abbonamenti dell’Us Avellino 1912 per il girone di ritorno’ ...StampaVisti i numerosi casi di furti e tentativi di furti in abitazioni e attività economiche del territorio, con i ladri sprezzanti del pericolo, che agiscono anche con i proprietari all’interno, in ...