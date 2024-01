Autobus urta un ramo e si spacca il vetro | paura per i passeggeri Code interminabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pesaro, 31 gennaio 2024 - Momenti diquesta mattina, quando unhato untagliato, alle 7.30 circa, in via del Rinascimento, in quella strada che da piazzale Lazzarini si arriva alla stazione degliin piazzale Falcone e Borsellino. La causa del sinistro? I lavori sul passaggio sopraelevato Giorgio de Sabbata. Infatti, stando alle ricostruzioni, gli operatori avevano posto i jersey in cemento quasi nell'interno della carreggiata, consentendo quindi il corretto passaggio delle macchine, ma non dei mezzi pubblici. Questo non ha permesso all'autista della linea rossa, proveniente da Urbino, di fare la curva correttamente, il finestrino è andato in frantumi. Subito intervenuti sul posto la polizia locale e il responsabile di turno degli autisti, il quale ha poi avuto modo di ...