Auto si schianta contro pilone | due ragazzi morti e un ferito grave

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È di duee di unil tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Rosarno. Un'Fiat 500 con a bordo trepoco più che ventenni ha impattato violentemente con un pilastro in cemento. L'urto è stato fatale per il conducente, G.F., e per la passeggera accanto M.G., mentre a causa delle gravi ferite riportate, il passeggero G.F., che si trovava sul sedile posteriore è stato trasportato in codice rosso presso gli ospedali Riuniti. Sul posto l'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Palmi, coordinata dal capo reparto Piero De Salvo, per estrarre dalle lamiere contorte i tre occupanti.