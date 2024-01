Auto in fiamme nella notte | indagano i Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino,tarda serata di ieri 30 gennaio, sono intervenuti a Solofra in via Sorbo Soprano, per un principio d’incendio che ha visto coinvolta un’vettura in sosta. La squadra intervenuta ha ultimato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo, iniziate da persone presenti sul posto. Idella locale Stazione hanno espletato i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.