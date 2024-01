Auto elettriche | scatta l’allarme | Cina pronta a superare l’Occidente anche nel riciclo di batterie

Non è un buon momento per le auto elettriche in borsa. Da qualche mese le quotazioni dei maggiori produttori sono in calo costante, con Tesla ... (ilfattoquotidiano)

Nel giro di un paio d’anni, è previsto un significativo aumento delle auto immatricolate a propulsione elettrica, una transizione che offre una reale opportunità di rilancio per il settore ...La guerra dei prezzi accesa proprio da Tesla manda in crisi i margini, come è successo per le tlc. Ma ci sono anche buone notizie ...Quanto riporta Bloomberg citando un rapporto di Circular Energy Storage, spaventa anche chi, in Usa e in Ue, è favorevole all’elettrico. Infatti, secondo le previsioni di Circular Energy Storage, la ...