Auto contro pilastro | morti due 23enni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 14.25 Una giovane ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava dalla festa per il suo 23esimo compleanno. E' accaduto a Rosarno, nel Reggino. La ragazza era col fidanzato, che guidava un'utilitaria.Con loro un altro 20enne. Il guidatore non aveva mai preso la patente e l'non era assicurata. La macchina si è schiantataunin cemento, nel centro di Rosarno.il guidatore e la giovane al suo fianco, entrambi. In prognosi riservata all'ospedale metropolitano di Reggio Calabria l'altro 20enne.