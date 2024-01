Autista pullman a nolo e di linea

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)patente D + CQC, 1 posto Sede di lavoro: Rho. Codice Afolmet: 72184. Det/indet, full time 48 h su turni alternati settimanali (6-14.40 o 14.40-23) o spezzato 6-9/12-15/17-20. Ral 28.000 euro + compenso aggiuntivo per ogni noleggio. Patente D+CQC per trasporto persone, disponibilità a servizi siaurbana che noleggio. Per info: Afolmet.it

Bus elettrico esce di strada e sale sul marciapiede. E' lo stesso modello della strage di Mestre Il video dell'incidente Strage del bus, cinque anni di ritardo per i lavori: la Procura apre un'inchies ...Un disabile trentunenne (affetto da autismo) era stato schiaffeggiato e preso a pugni in quanto "troppo agitato" dall'autista di un pulmino che lo stava trasportando in una struttura di cura di Quarra ...Il 3 novembre del 2020 a Vittoria, un pullman era rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello, ed era stato travolto dal treno che stava sopraggiungendo. Ci fu, per fortuna, un solo ferito ...