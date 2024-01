Atti riservati trasformati nel segreto di Pulcinella | contro Davigo altra bordata in tribunale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'assoluzione del pm di Milano Paolo Storari dall'accusa di rivelazione deld'ufficio perché indotto da Piercamilloa consegnare i verbali secretati del caso Amara non 'assolve' l'ex consigliere del Csm il quale invece "ha preferito divulgare in colloqui privati glidi indagine milanesi" ritenuti dagli stessi ex colleghi dell'imputato "irricevibili" viste le modalità fuori dalle strade 'ordinarie'.va "oltre" i suoi poteri e "aumenta il pericolo di diffusione di un'indagine segreta", le sue plurime rivelazioni hanno trasformatonel "di" e per questi motivi per il volto simbolo di Mani Pulite va "confermata" la condanna di primo grado. È la richiesta formulata dal pg di ...