ATP Rotterdam | gli avversari di Sinner nel prossimo torneo Rivincita con Medvedev?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Janniksi sta godendo le tante e meritate celebrazioni per il trionfo ottenuto agli Australian Open. L’altoatesino è rientrato in Italia nella giornata di ieri, ha già incontrato le alte cariche istituzionali e oggi sarà impegnato in una conferenza stampa a Roma, a cui seguirà un servizio fotografico al Colosseo. il 22enne, che dovrà anche pensare se partecipare a una serata del Festival di Sanremo la prossima settimana, non giocherà alATP 250 di Marsiglia (al via il 5 febbraio). L’azzurro ha giustamente e comprensibilmente deciso di cancellarsi dall’evento nella località francese, visto che necessita di tempo per recuperare dagli sforzi di Melbourne. Janniktornerà probabilmente in campo alATP 500 di, in programma sul cemento della città olandese dal 12 al 18 ...