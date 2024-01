ATP Montpellier | Flavio Cobolli rimonta il veterano Monfils e gli rifila un perentorio 6-0 al terzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Buona la prima per. Il tennista romano (n.76 del ranking) ha iniziato in maniera positiva la sua avventura nell’ATP250 di(Francia). Sul veloce indoor transalpino il giocatore nostrano ha sconfitto il padrone di casa, Gael(n.70 del ranking), con il punteggio di 6-7 (8) 6-3 6-0. Unche è venuto fuori alla distanza, approfittando anche del calo fisico del francese in 2 ore e 35 minuti di partita. Sul cammino dici sarà, negli ottavi di finale, un altro francese, Constant Lestienne (n.106 del mondo), che ha battuto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.80 del ranking) per 4-6 6-4 6-2. Nel primo set l’avvio non sorride al nostro portacolori. Non preciso nei colpi di inizio giocone ...