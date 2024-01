Atletico Madrid-Vallecano oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Liga 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per il recupero della ventesima giornata di. I colchoneros inseguono la terza vittoria consecutiva e sperano sia di accorciare le distanze dalla vetta che di allungare sul quinto posto. Un compito alla portata considerando che in visita al Civitas Metropolitano arriva il, avversario ostico ma non imbattibile. La sfida è in programma, mercoledì 31 gennaio alle ore 21:00.sulla piattaforma Dazn. SportFace.