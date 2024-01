Atletico Madrid | un rinforzo prima dell’Inter Kean? No! Un difensore

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’dimentica, che è ritornato alla Juventus, e ha chiuso per un nuovo. Tra una ventina di giorni la gara contro l’Inter.? L’chiude per Gabriel Paulista del Valencia. Oggi dovrebbe arrivare l’accordo definitivo, come confermato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. I Colchoneros, che avevano rispedito al mittente (Juventus) Moise, hanno deciso di rafforzare la propria difesa. Una mossa, comunque, preventivata visto l’infortunio di Cesar Azpilicueta. Gabriel Paulista si libererà dal Valencia immediatamente e tutte le partite sperano di chiudere l’operazione appunto nella giornata odierna. Presumibilmente contro l’Inter agli ottavi di Champions League sarà a disposizione di Diego ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atletico Madrid e Vallecano, valevole per il recupero della ventesima giornata di Liga ... (sportface)

Salta Kean all'Atletico Madrid Contrordine: Kean all’Atletico Madrid non si fa. È saltato il trasferimento dell’attaccante bianconero ai Colchoneros e questo nonostante avesse già sostenuto le visite ...Il dt bianconero Giuntoli sta tentando il blitz per portare alla corte di Allegri il 21enne centrocampista del Southampton: tutti i dettagli ...Problemi fisici per l'attaccante hanno bloccato il prestito Salta la trattativa per il passaggio di Moise Kean dalla Juventus all’Atlético Madrid. Secondo quanto riporta la stampa spagnola… Leggi ...