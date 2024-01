Atalanta Under 23 | Rinvio per nebbia | ma occhi puntati sui playoff

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non tutto il male è venuto per nuocere per l’23 che lunedì sera al Comunale di Caravaggio, nel Monday night, avrebbe dovuto affrontare l’ostico Renate con tante assenze tra i titolari. La fittascesa sulla bassa bergamasca ha impedito di giocare il match per scarsa visibilità, costringendo l’arbitro all’annullamento e ala data da destinarsi. Poco male per la baby Dea, che all’ultimo momento aveva dovuto rinunciare al portiere titolare Paolo Vismara, per un problema muscolare, al difensore centrale Marco Varnier e all’esterno destro Marco Palestra, entrambi messi ko da un attacco influenzale dell’ultima ora. Assenze pesanti che si andavano ad aggiungere a quelle degli indisponibili Del Lungo in difesa, Awua in mediana, Ceresoli a sinistra e De Nipoti davanti. Di fatto mezza squadra ...