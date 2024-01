Atalanta | Musso ripensa alla Turchia! Il mercato continua | l'Inter è alla porta

Diciotto presenza da titolare in competizione con Cragno e un contratto in scadenza col Sassuolo nel 2025, l'ex nerazzurro Andrea Consigli... (calciomercato)

Atalanta ai ferri corti con Musso : il portiere argentino chiede la cessione

I numeri raccontano di come Juan Musso sia ancora davanti a Marco Carnesecchi in fatto di presenze: 16 per l'argentino, 10 per il classe... (calciomercato)