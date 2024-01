Atalanta | il mercato invernale in fase di chiusura | chi rimane e chi ha lasciato la Dea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bergamo, 31 gennaio 2024 – Per gennaio la Dea non muove ulteriori pedine e il, agli sgoccioli, non sembrerebbe avere in serbo novità dell’ultimo minuto. Ma il condizionale è d’obbligo perché nel calcio tutto può succedere, anche all’ultima ora, con un’offerta clamorosa imprevista o un infortunio a obbligare ad un intervento in extremis. Premessa d’obbligo, ma la strategia atalantina non prevede più operazioni in entrata o uscita, salvo eventualmente un’operazione marginale per inserire un giovane che non avrebbe impatto sulla prima squadra ma da aggregare per gli allenamenti e da far maturare nella under23 in serie C. Un percorso che in passato hanno intrapreso anche Czyborra, Bellanova, Sutalo, Mihaila. Chiin squadra Salvo eventi clamorosi non si muoverà il portiere Juan Musso, relegato a secondo ...