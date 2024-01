Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Oggi niente sbufalate, no, oggi vogliamo festeggiare, riteniamo di meritarcelo. Abbiamo finalmente ricevuto una buona notizia, dopo quasi quattro anni dalla denuncia per diffamazione che era stata fatta contro di noi da parte del dottor Giulio Tarro, siamo – in realtà sono, visto che la denuncia era proprio contro di me – stati assolti, il motivo dell’assoluzione? Siamo stati assolti in quanto il fatto non sussiste. Questa espressione viene impiegata quando un giudice o un tribunale decide di assolvere un imputato perché, dopo un’analisi delle prove e dei fatti presentati durante il processo, si conclude che l’evento o l’azione per cui l’imputato è stato processato non si è effettivamente verificato, o non costituisce reato. Nel nostro caso il caso non costituiva reato. Riflessioni Numerosi aspetti di questa vicenda meriterebbero delle riflessioni, tra cui il superfluo viaggio a Napoli ...