Associazioni in campo | Bene alzare la voce La colpa è dell’Europa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ledi categoria degli agricoltori intervengono diversamente sulle proteste di queste ore, che sembrano anche anti-sistema: "Capiamo le proteste degli agricoltori contro le politiche di settore della Ue. Siamo vicini a loro. La riforma della Pac è inadeguata rispetto alle esigenze di tutela del reddito agricolo ed è troppo complessa sul piano amministrativo. L’agricoltura è un settore strategico per il futuro perché tiene insieme l’aspetto economico e quello di tutela dell’ambiente", A dirlo è Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana. "Bisogna privilegiare le risorse naturali e la biodiversità – dice – e in Toscana di sicuro non manca questa sensibilità. Però al tempo stesso dobbiamo aprire alle innovazioni, se garantiscono buone alternative alle imprese. Dire di no a tutto in modo aprioristico non ha senso". Netta invece l’opposizione alla ...