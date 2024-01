Assistenza fiscale senza più segreti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sono aperte le iscrizioni per il corso di, che si terrà al Centro di formazione professionale “Giuseppe Terragni“ di Meda. Il corso è gratuito per i beneficiari del programma Gol, Garanzia di occupabilità, previa verifica dei requisiti d’accesso. Grazie al corso, della durata di 120 ore, si potranno acquisire competenze sul trattamento contabile delle transazioni patrimoniali e finanziarie, adempimenti fiscali e previdenziali, normativa vigente. Le lezioni si terranno nel pomeriggio e al termine del percorso verrà rilasciato un attestato delle competenze al superamento di un test finale. I destinatari del programma Gol sono persone fino ai 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, Naspi e Dis-Coll) in asdi rapporto di lavoro, percettori ...