Assalto Giordania | Kirby | gruppo in Iraq

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 20.11 L'autore dell'attacco contro i soldati americani inè il"Resistenza islamica in". Così il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana,ha ribadito che si tratta di un"sostenuto dall'".L', costato la vita a tre militari Usa, è stato "pianificato, finanziato e facilitato" da un "ombrello con molti gruppi, tra cui Kitab Hezbollah", ha riferito. E ha assicurato: gli Usa faranno "quanto necessario" per colpire i responsabili dell'attacco.