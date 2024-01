Assalto al portavalori finisce in tragedia | il video terrificante girato dall’autista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Momenti di puro terrore questa mattina, 31 gennaio, sulla statale 131, vicino allo svincolo per Siligo, in provincia di Sassari. Rapinatori specializzati hanno assaltato un furgonedella Vigilpol. Il commando ha bloccato la strada con un compattatore dei rifiuti e ha incendiato diverse auto per creare il caos e poi aprire il fuoco. Un vigilante è rimasto ferito a una gamba. I rapinatori si sono dati alla fuga, inseguiti dai carabinieri della Compagnia di Bonorva. Diversi i feriti per i conseguenti tamponamenti seguiti sulla statale.Leggi anche: Incidente shock, camion si schianta contro un autobus e prende fuoco: decine di morti carbonizzati Le spaventose immagini sono cominciate a circolare da subito sui social, provenienti soprattutto dallo smartphone del conducente. Due rapinatori gli si sono avvicinati imbracciando i mitra. Gli intimano di scendere ...

Ancora una rapina a dei portavalori sulla statale 131, all'altezza del bivio per Siligo, nel sassarese. Nel tentativo di fuga, come diversivo, sono stati dati alle fiamme dei mezzzi… Era formato da almeno 5 persone il commando armato che stamane prima delle 8 ha assaltato un portavalori della Vigilpol nel Sassarese.