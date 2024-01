Assalto al furgone portavalori | auto a fuoco e almeno 5 feriti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Degli uomini incappucciati e armati hanno assaltato un, seminando il panico nella zona della svincolo di Siligo sulla strada statale 131 "Carlo Felice", in provincia di Sassari. Secondo le prime notizie, l'è avvenuto in prossimità del supermercato Eurospin: un commando di...

Sassari Assalto a un furgone portavalori della Vigilpol, con sparatoria sulla 131 all'altezza del bivio per Siligo, in direzione di Cagliari. I rapinatori, all'altezza dell'Eurpspin, hanno bloccato la ...