Assalto ad un portavalori nel sassarese | 4 feriti e auto in fiamme

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) AGI - Era formato da almeno 5 persone il commando armato che stamane prima delle 8 ha assaltato undella Vigilpol nel. La strada statale 131 'Carlo Felice' è stata bloccata dai rapinatori all'altezza del bivio per Siligo, con uncompattatore di rifiuti e una catena. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha ferito una persona a una gamba. Quando il blindato è stato costretto a fermarsi, i banditi hanno fatto scendere le guardie giurate per cercare di portare a termine il colpo. Sono in corso le verifiche sul mezzo oggetto della rapina. Due furgoni sono stati incendiati in mezzo alla carreggiata e quattro persone sono rimaste ferite in un tamponamento durante le fasi dell'armato. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato. Le ...