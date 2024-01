Assalto a un portavalori nel sassarese | spari alle guardie giurate e auto in fiamme

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Caccia a un commando che oggi ha rapinato unin provincia di Sassari. Gli otto uomini armati hanno aperto il fuoco contro il furgone prima di fuggire con il bottino. L’è avvenuto intorno8 di stamattina sulla statale 131, all’altezza del bivio per Siligo. I banditi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Uno dei vigilantes è rimasto ferito a una gamba, colpito da uno sparo esploso dal commando e un altro è stato vittima di un trauma cranico a seguito tamponamento. Colpito anche uno dei malviventi, la cui sorte ancora non è nota. Nel’sono rimasti feriti anche diversimobilisti, coinvolti in un maxi tamponamento. Nell’area è scattato il piano anti rapina con posti di blocco in tutta la provincia. Si è anche levato un elicottero della polizia ...