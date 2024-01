Assalto a portavalori in Sardegna | quattro guardie giurate ferite E' caccia ai banditi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un commando armato ha assaltato tre furgoniquesta mattina lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari . I malviventi hanno bloccato i furgoni della Vigilpol con un autocompattatore dei rifiuti e con un altro mezzo, che hanno poi dato alle fiamme per coprirsi la fuga. Hanno sparato contro le, colpendo una di loro a una gamba. Altre...