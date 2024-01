Assalto a portavalori | banditi in azione | scene da film VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ad unquello che si è verificato nelle prime ore del mattino,da: gli ultimi aggiornamentiLe notizie che arrivano direttamente dalla Sardegna, precisamente da Sassari, sono a dir poco inquietanti. Come confermato dai media locali e, soprattutto, daiati postati in rete c’è stato una ben tre furgonidella Vigipol. Non solo, sono stati uditi anche degli spari sulla 131 (altezza del bivio per Siligo). Secondo quanto riportato da alcune testimonianze pare che i rapinatori abbiano agito poco dopo le ore 8 del mattino (per la precisione alle 08:20) di questo mercoledì 31 gennaio.ad unnelle ultime ore (screenshotX) ...