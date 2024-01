Ascolti tv del 30 gennaio | La Lunga Notte o I Fantastici 5 | imbarazzo della scelta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Su Rai 1, martedì 30in prima serata, è andata in onda la seconda puntata di La– La Caduta del Duce con Alessio Boni. Mentre su Canale 5 la fiction I5 con Raoul Bova si avvicina al gran finale. Su Rai 1 dunque penultimo appuntamento per La– La Caduta del Duce che racconta la fine del Duce (la prima puntata si è aggiudicata il titolo di programma più vistoserata, anche se il Grande Fratello ha aumentato gli), mentre Raoul Bova su Canale 5 deve tenere a bada le distrazioni dei suoi ragazzi in vista degli Europei. Ciro Priello e Fabio Balsamo su Rai 2 sono arrivati all’ultimo appuntamento di The Floor con gran premio finale. Su Italia 1 alle Iene Filippo Roma torna sul tema con delle novità: ...