ArtCity 2024 | tutti gli eventi dedicati ai bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bologna, 31 gennaio– Inizia domani, giovedì 1 febbraio, a Bologna, la 12esima edizione di Art City, il programma di mostre,ed iniziative gratuite promosso dal Comune di Bologna e da Bolognafiere in occasione di Artefiera. Oltre al fitto programma reperibile sul sito Art City Bologna, la rassegna dedica alcuniai più piccoli e alle loro famiglie. Anche quest’anno ritroviamo Bimbòarte, rassegna volta a promuovere l’arte ai più piccoli, che per questa ottava edizione ha scelto come tema ‘La Natura in città'. Da oggi fino all’11 febbraio saranno disponibili numerose attività da sperimentare in famiglia o con la scuola, quasi tutte gratuite; è necessaria però la prenotazione. Ad aprire le danze è l’evento riservato alle scuole di domani mattina ‘Morandi e il segreto di via Fondazza’, una visita-laboratorio al Museo ...