Arriva l’anticiclone | settimana di bel tempo fino al weekend

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un poderoso anticiclone di matrice subtropicale determinerà condizioni distabile e mite per tutta laincluso il week-end su tutta l’area Mediterranea incluse le nostre regioni settentrionali che verranno solo sfiorate dal transito di alcuni fronti diretti verso il centro Europa. Le previsioni dela cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 31 gennaio 2024Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con transito in giornata di banchi di nuvolosità alta e stratificata; assenza di fenomeni su tutti i settori. Nebbie a banchi possibili durante la notte ed al mattino sui settori di bassa pianura. Temperature: Minime stazionarie comprese tra -3°C e +2°C, massime in lieve aumento con valori tra 8°C e 12°C. Zero termico attorno ai 2500 metri. Venti: Venti deboli variabili ...