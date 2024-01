Arriva l’accesso rapido su App Io | login con Spid una volta l’anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gen. (askanews) – Si potrà accedere ad App Io senza doversi sempre autenticare cono Cie, ma solo attraverso codice di sblocco o riconoscimento biometrico. Lo ha annunciato PagoPA che ha introdotto la nuova modalità di accesso: si prevede la possibilità di autenticarsi cono Cie solo unaal, superando l’attuale modalità di identificazione che richiede sempre agli utenti l’inserimento delle proprie credenziali di identità digitale ogni 30 giorni. Una novità che permetterà di accedere più velocemente ai servizi degli enti locali o nazionali integrati su Io, sfruttando la possibilità di entrare in app con il solo riconoscimento biometrico (volto o impronta) o codice di sblocco numerico. La nuova funzionalità, si legge in una nota, permetterà di gestire in app le ...