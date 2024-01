Arriva la Sinner-mania | il tennis torna in vetrina e i circoli si riempiono | “Come a fine anni ’70”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Empoli, 31 gennaio 2024 – “Effetto“ . La perentoria scalata verso l’Olimpo delmondiale del campione altoatesino, certificata dal recente trionfo in Australia, sta facendo da traino a tutto il movimentotico italiano. "Già dall’exploit di Berrettini a Wimbledon nel 2021, quando fu il primo italiano a raggiungere la finale del prestigioso torneo inglese, l’interesse per il nostro sport è cresciuto – racconta i maestro del CircoloEmpoli, Mario Brogi – ma indubbiamente, dopo la Coppa Davis, questa vittoria di uno dei quattro principali tornei al mondo da parte di, ha un peso ancora maggior sulla voglia di tanti ragazzi di avvicinarsi al. Mi aspetto che nelle prossime settimane succeda un po’capitò a...

