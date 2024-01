Argylle - La super spia | recensione | la spia più appariscente nella stanza è la più debole

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladi- La, nuovo film di Matthew Vaughn che dà il la a un franchise crossmediale tra cinema e letteratura. Cast stellare, da Henry Cavill a Samuel L. Jackson. Niente è come sembra. In American Gangster Ridley Scott fa dire al personaggio di Denzel Washington che "il piùdellaè il più". È certamente una frase a effetto, da film appunto, ma contiene un fondo di verità. Anchevita, molto spesso, chi ha davvero il potere non è mai in prima linea, ma manovra tutto da dietro le quinte. Nel caso di unaquesta frase ha ancora più senso: se si vuole passare inosservati sicuramente è meglio non ...