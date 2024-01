Argylle – La super spia | recensione del nuovo spy-movie di Vaughn

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Incoesistono due film differenti. Se nella prima parte è film di spionaggio abbastanza classico nella sua premessa buffa e alquanto bizzarra, la seconda è l’apice della filmografia di Matthew. Il regista di Kick Ass e della trilogia di Kingsman non ha mai nascosto i suoi eccessi di violenza e pomposità che, qui in, raggiungono l’apice. Primo film di una trilogia già annunciata,raccoglie l’eredità dei tre Kingsman e porta avanti il macrocosmo creato con le spie londinesi. L’intenzione è quella di erigere ununiverso condiviso. Una specie di MCU dei servizi segreti inglesi. E questo primo passo è un successo a metà. Una prima parte convincente e divertente che si lascia seguire piacevolmente, con una seconda decisamente dai toni differenti, disastrosa nella sua ...

John Cena ha recitato nel film Argylle - La Super Spia e, in una recente intervista, ha loda to il lavoro compiuto da Matthew Vaughn . John Cena è ... (movieplayer)

