Archiviata una indagine sulla Santanchè

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La gip Angela Minerva ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura per Daniela Santanché che era stata indagata in concorso con l’ex compagno Canio Mazzaro con l’ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per l’operazione di vendita dello yacht "Unica". L’ipotesi contestata dal pm Paolo Filippini riguardava la cessione della barca dell’imprenditore alla societ Biofood Italia srl con sede a Milano, all’epoca rappresentata da Santanché, per poco meno di 400mila euro. Una vendita che per gli investigatori della Guardia di Finanza sarebbe avvenuta senza il pagamento di alcun corrispettivo. Poco più di venti giorni dopo, il 24 aprile, la stessa barca sarebbe stata ceduta per 393 mila euro dalla Biofood ad una società di diritto maltese, la Flying Fish Yachting ltd. Per il pm Filippini, tuttavia, dagli accertamenti non sarebbe emersa la sussistenza ...