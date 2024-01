Arabia Saudita | Roberto Mancini | “Chiedo ancora scusa a tutti per il mio rientro negli spogliatoi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) E’ polemica inper l’eliminazione per mano della Corea del Sud agli ottavi di finale di Coppa d’Asia e soprattutto per l’atteggiamento del ct, che ha abbandonato il terreno di gioco mentrei coreani dovevano calciare il rigore decisivo per la sconfitta. E dopo le parole del presidente federale Al-Meshal, che ha definito come inaccettabile il comportamento del tecnico italiano, arriva un post sui social da parte del Mancio: “Sono davvero grato ai nostri giocatori, hanno mostrato resilienza e carattere in una partita molto dura, hanno dato tutto. Un enorme ringraziamento va anche ai nostri tifosi che ieri hanno creato un’atmosfera fantastica. Abbiamo lavorato duro per arrivare lontano in questo torneo, ma non siamo stati all’altezza ...