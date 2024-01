Arabia Saudita | Mancini sotto attacco | “comportamento inaccettabile”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Robertoè finito nella bufera. L’ex allenatore della Nazionale italiana, attualmente Ct dell’, èdopo la sconfitta in Coppa d’Asia contro la Corea del Sud. Il tecnico ha lasciato il campo prima della fine dei calci di rigore e l’atteggiamento è stato definito “” dal presidente Federcalcio. L’allenatore italiano si è scusato dicendo che pensava “fosse già finita la partita”, ma il presidente della Saudi Football Federation, Yasser Al-Misehal, non ha comunque risparmiato le critiche in un’intervista con l’emittenteSSC: “l’uscita dell’allenatore è del tutto. Discuteremo con lui”. Mondo Coppa d'Asia, ...