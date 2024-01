Apre lo sportello di estetica oncologica

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nasce a Lecco lodie armocromia, con l’obiettivo di offrire una migliore qualità della vita alle donne malate di cancro, in terapia, e aiutarle a reagire alla malattia attraverso l’amore e la cura verso se stesse. Il progetto, presentato ieri, nasce da un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Lecco, l’Associazione Agatha in Cammino odv di Garbagnate Monastero, e l’Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco. "Con questa esperienza – spiega il protocollo - unita alla consapevolezza dell’importanza di non restare sole ad affrontare la malattia, l’Associazione vuole offrire alle donne che stanno vivendo questi difficili momenti, un luogo tutto femminile, dove prendersi cura di sé, un luogo dove il trattamento estetico diventi una terapia complementare alla terapia ...

La scorsa settimana è diventato operativo Sportello psicologico “Le parole per dirlo” per l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di...(Fonte: DeaNotizie - News archiv ...Apre uno sportello Fiom alla Camera del Lavoro di Bagheria, in via Lo Re, 52. Seguirà le attività dello sportello Angelo Tornatore, rsu della Fiom alla Leonardo. Il nuovo servizio è operativo tutti i ...Entrambi i dati – sottolinea l’associazione in una nota – hanno registrato un aumento rispetto al 2022, con alcuni argomenti che hanno raccolto l’interesse di molti cittadini: il primato va ...