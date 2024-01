AORN Caserta struttura di riferimento per pazienti stomizzati | venerdì importante convegno scientifico

(Di mercoledì 31 gennaio 2024). La gestione del paziente stomizzato attraverso la personalizzazione, l’umanizzazione delle cure e la sinergia in rete tra ospedale e territorio sarà il cuore tematico deldal titolo “Lo stomizzato tra reparto e centro stomie”, promosso dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di, che ha significativamente potenziato e migliorato l’offerta sanitaria per iuroed entero. L’appuntamento è per, 2 febbraio, nella sala consiliare della Camera di Commercio. A questo link il programma dell’evento. L’evento è organizzato dall’Unità operativa di Urologia, diretta dal prof. Ferdinando Fusco, e dall’afferente Centro ...

CASERTA – Sbaglia strada per colpa del navigatore e viene ...da richiedere il ricovero all’AORN. A pochi metri, girato l’angolo a Piazza Gramsci, non è ancora chiaro chi e perché, ma è certo che ...Azioni, cui l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano”, in qualità di Centro di riferimento regionale di II livello per la provincia di Caserta per la diagnosi della malattia tubercolare, partecipa ...15:08:49 La tubercolosi, indicata dall’OMS come un’emergenza di sanità pubblica a livello mondiale, sarà al centro dell’evento scientifico sul tema “Nuove prospettive diagnostiche e cliniche della mal ...