Antonio Di Pietro | Io sto con i trattori La terra non dà più da vivere a nessuno Tutta colpa dell' Ue

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'ex pubblico ministero e ministro in un'intervista alla Stampa spiega il suo punto di vista: "Lavoro lache mi ha lasciato mio padre. I problemi? Un’infinità. L'Europa fa poco e impone regole uguali per tutti"

L’ex pubblico ministero e ministro Antonio Di Pietro sta con i trattori . Ovvero con gli agricoltori che in tutta l’Unione Europea e in Italia ... (open.online)

L'ex pubblico ministero e ministro in un'intervista alla Stampa spiega il suo punto di vista: "Lavoro la terra che mi ha lasciato mio padre.Nel comune meno popoloso della Basilicata, su meno di 300 abitanti, 7 sono centenari e una decina sono prossimi a compiere un secolo di vita ...L’ex pubblico ministero e ministro Antonio Di Pietro sta con i trattori. Ovvero con gli agricoltori che in tutta l’Unione Europea e in Italia manifestano in strada contro la politica agricola dell’Uni ...