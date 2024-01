Antonello Fassari sulla malattia | “Sentivo una carpa che mi mordeva dentro”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ha dichiarato in alcune interviste che gli era stata diagnosticata l’angina,cardiaca con dolori transitori al torace o sensazioni di pressione che si manifesta quando il muscolo non riceve la giusta quantità di ossigeno, la malatttia L’attore oggi sarà ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove presenterà il nuovo spettacolo teatrale in scena da stasera al Teatro Parioli, Farà Giorno, che vede la regia di Piero Maccarinelli. Classe 1952,è figlio di un avvocato penalista ed Adriana Gamberdella. Dopo il diploma all’Accademia d’arte drammatica £Silvio d’Amico”, frequenta un seminario diretto da Luca Ronconi. Parallelamente alla sua attività teatrale ha affiancato quella televisiva e radiofonica, con partecipazioni ...

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche il ritorno in scena di Farà giorno, vero e proprio long seller con la regia di Piero Maccarinelli, interpretato da Antonello Fassari. Per un lungo periodo, Antonello Fassari si è allontanato dal mondo dello spettacolo, riducendo notevolmente la sua attività lavorativa rispetto al passato.