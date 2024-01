Anticipazioni Uomini e Donne | Volano Parolacce Tra Ida E Mario Il Ritorno Di Ernesto!

Nel corso della puntata del 31 gennaio 2024, appare strano l'atteggiamento della conduttrice di fronte a quanto accade a Ida Platano ...Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, per Ida scendono nuovi corteggiatori, ma le parole di uno la spingono a uscire dal programma in lacrime.È quanto accaduto nelle ultime ore negli studi di Cinecttà mentre si stavano registrando le prossime puntate di Uomini e donne. Come riporta Lorenzo Pugnaloni, il Trono over è stato al centro della ...