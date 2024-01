Anticipazioni terza puntata de La lunga notte | in onda su Rai 1 il 31 gennaio

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Questa sera si conclude la miniserie di Rai 1 La. La caduta del Duce, con lae ultima. Oggi 31andranno inalle 21:30 il quinto e il sesto episodio della fiction diretta da Giacomo Campiotti, fruibile anche in streaming su RaiPlay, che racconta i giorni che hanno preceduto ladel 24 e 25 luglio 1943, quando il Gran Consiglio destituì Benito Mussolini, avviando, così, la fine del fascismo. Il quarto episodio si era concluso con Clara Petacci che aveva tentato il suicidio, delusa per il rifiuto del suo amato, e con l’incontro tra Grandi e Ingrid Eriksson, incaricata da Churchill di sre la possibilità di un suo incarico da primo ministro al posto di Mussolini. Intanto Edda aveva provato a mettere in ...