Antichi mestieri | lavandaia del paese Sandra festeggia 50 anni di attività

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Da 50lavano gli abiti, anche preziosi, dei fiorentini. Da una piccola bottega a Grassina,Pampaloni e Fabrizio Arnetoli hanno creato un’impresa di 4 negozi propri e 8 franchising. A Greve, Tavarnuzze, Bagno a Ripoli, Osteria Nuova e a Firenze in viale Duse, viale Volta, al mercato di Sant’Ambrogio e via Marchetti: ovunque la "Lavanderia" è un punto di riferimento. Non a caso tutto è nato a Grassina, storicamente ildelle lavandaie, dove i plavati a mano in grandi vasche di pietra con il ritmo delle mestole, venivano stesi verso la collina chiamata "dei miracoli" perché asciugavano subito. Ora una statua nella centrale piazza Umberto I immola quell’antica professione. La nonna di Fabrizio, Ernesta, era proprio una delle storiche lavandaie. "La mia mamma voleva rilevare ...