Angelina Mango smentisce la rottura col fidanzato | “Sono innamoratissima”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Negli ultimi giorni, il gossip aveva fatto il pieno di adrenalina. Più voci sostenevano che, ex concorrente del talent show di Maria De Filippi, e Antonio Cirigliano avessero improvvisamente messo fine alla loro relazione, proprio in prossimità dell’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. A confermare la notizia era stato un noto giornalista e in seguito moltissime testate avevano ripreso la notizia. Sanremo 2024,cantae fa discutere: scelta coraggiosa o scellerata?...